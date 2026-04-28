Дойдет до Сочи: Экологи бьют тревогу из-за нефтяного пятна в Туапсе
Евгений Витишко заявил НСН, что в ближайшее время часть нефтепродуктов уже попадет в Сочи и на территорию Геленджика.
Последствия от нефтяного загрязнения в Туапсе будут гораздо значительнее, чем от разлива мазута в Анапе, заявил НСН член Совета по правам человека при губернаторе Краснодарского края, эколог Евгений Витишко.
Нефтяное пятно, образовавшееся после пожаров на терминале в Туапсе, продолжает расширяться, сообщает «Коммерсант». Загрязнение уже растянулось на 77 км вдоль побережья Черного моря. В настоящее время пятно дошло до Архипо-Осиповки, это подтверждают и спутниковые снимки. Загрязнения в открытом море также видны возле Новомихайловского и Джубги. В Туапсе волонтеры жалуются, что им не хватает рабочих рук для уборки пляжа от мазута, пишут СМИ. Витишко раскрыл обстановку вдоль побережья.
«Пока не мобилизованы все службы, так как ситуация считается локальным пожаром и загрязнением. Но я думаю, что сегодня часть нефтепродуктов уже попадет в Сочи и на территорию Геленджика. Это все убирается усилиями местных жителей и волонтеров. Сегодня мы создадим волонтерский штаб, который будет координировать всю работу и нюансы. Мы будем настаивать на введении ЧС местного уровня из-за разлива мазута, нефтяного дождя и горения. Тонна нефти растекается на площадь до 12 квадратных километров, поэтому акватория Черного моря будет очень загрязнена. Будет загрязнена почва, мы уже это видим, лес, водные объекты, включая реки. Последствия будут гораздо больше, чем от разлива мазута в декабре 2024 года в Анапе», - отметил он.
По его словам, последствия не получится устранить к туристическому сезону.
«К туристическому сезону, я думаю, не получится ликвидировать последствия. Конечно, это повлияет на туристический сезон. В Туапсе было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе, речь о бензоле, который является канцерогеном. Он накапливается в организме. Загрязнения в Шепси, Тюменский тоже загрязнен, в Михайловке на центральном пляже тоже загрязнение», - рассказал собеседник НСН.
В Туапсе убрано более трех тысяч кубометров загрязнённого грунта после разлива нефтепродуктов, вызванного атаками украинских дронов. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края. По данным оперштаба, на береговой линии ведётся постоянный мониторинг. В настоящее время загрязнение носит локальный характер. Одновременно проводится уборка города от сажи и других продуктов горения.
