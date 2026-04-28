Как в Китае: Какие пауэрбанки запретят провозить в самолетах
В российских аэропортах при досмотре ручной клади будут проверяться класс защиты пауэрбанков, заявил НСН Павел Герасимов.
Российские авиаперевозчики запретят перевозить в самолетах пауэрбанки без сертификации ССС, сказал НСН бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов.
Международная организация гражданской авиации (ИКАО) ввела обновлённые технические инструкции по перевозке опасных грузов — теперь действуют новые правила провоза пауэрбанков. Согласно им, пассажир вправе взять на борт не более двух таких устройств: исключительно в ручной клади, обязательно в чехле либо специальной упаковке, а их зарядка во время полёта строго запрещена. Эти требования уже закреплены в правилах российских авиакомпаний, однако санкции за их нарушение пока официально не прописаны.
У авиакомпаний возникли сложности с реализацией новых норм на практике, пишет издание Baza. В частности, остаётся неясным, кто должен контролировать количество пауэрбанков у пассажиров перед вылетом. Проблема в том, что регламент предполётного досмотра по‑прежнему регулируется приказом Минтранса, который ещё не актуализирован с учётом обновлённых стандартов ИКАО. Отсутствуют и специальные инструкции для инспекторов транспортной безопасности — из‑за этого сотрудники не имеют законных оснований изымать лишние устройства или отказывать пассажиру в посадке на рейс. Герасимов рассказал, какие пауэрбанки запретят провозить в самолетах.
«Было принято решение запретить перевозку пауэрбанков, которые не соответствуют безопасности перевозки. На каждом пауэрбанке есть обозначение класса защиты. Если на устройстве указан класс защиты CCC, то это значит, что пауэрбанк можно безопасно провозить в ручной клади. Использование и зарядка самих пауэрбанков на борту самолетов запрещена. Контролем будут заниматься органы предполетного контроля — сотрудники аэропорта, отвечающие за авиационную безопасность. При досмотре ручной клади будут проверяться класс защиты пауэрбанков. Если этот класс не будет соответствовать требованиям, то пассажиру будет предложено утилизировать его на месте или вернуться в ”грязную” зону и распорядиться устройством так, как считает нужным», — сказал собеседник НСН.
Запрет на провоз пауэрбанков на борту самолёта связан с безопасностью: литий-ионные аккумуляторы, которые в них используются, могут самовозгораться, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Это особенно опасно в условиях полёта, так как пожар в багажном отсеке может остаться незамеченным, а в салоне — быстро распространиться. Сегодня пауэрбанки можно провозить только в ручной клади. К слову, некоторые авиакомпании (например, Emirates, Lufthansa, Qantas) ввели полный запрет на использование пауэрбанков в полёте: нельзя заряжать от них устройства или сам пауэрбанк от розетки в кресле.
Ранее главный редактор портала «Avia.ru» Роман Гусаров рассказал НСН, что устройства для зарядки смартфонов не должны попадать в багажное отделение, чтобы случайное воспламенение не привело к серьезным последствиям.
- Песков: Украина атаковала в Туапсе ориентированные на экспорт нефтехранилища
- Кому работать: К чему приведет рост пошлин для мигрантов на 1000%
- «Обвал рынка»: Сколько застройщиков обанкротится от расширения эскроу-механизма
- Путин отправил главу МЧС РФ в Туапсе
- Российского археолога Бутягина освободили из польской тюрьмы в рамках обмена
- Мужу певицы Булановой заблокировали счета из-за задолженности по налогам
- «Менять подход!»: Когда студентам разрешат использовать ИИ в дипломных работах
- Мертвый сезон: В АТОР оценили последствия загрязнений в Туапсе
- Мишустин назвал число бюджетных мест российских в вузах