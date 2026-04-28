У авиакомпаний возникли сложности с реализацией новых норм на практике, пишет издание Baza. В частности, остаётся неясным, кто должен контролировать количество пауэрбанков у пассажиров перед вылетом. Проблема в том, что регламент предполётного досмотра по‑прежнему регулируется приказом Минтранса, который ещё не актуализирован с учётом обновлённых стандартов ИКАО. Отсутствуют и специальные инструкции для инспекторов транспортной безопасности — из‑за этого сотрудники не имеют законных оснований изымать лишние устройства или отказывать пассажиру в посадке на рейс. Герасимов рассказал, какие пауэрбанки запретят провозить в самолетах.

«Было принято решение запретить перевозку пауэрбанков, которые не соответствуют безопасности перевозки. На каждом пауэрбанке есть обозначение класса защиты. Если на устройстве указан класс защиты CCC, то это значит, что пауэрбанк можно безопасно провозить в ручной клади. Использование и зарядка самих пауэрбанков на борту самолетов запрещена. Контролем будут заниматься органы предполетного контроля — сотрудники аэропорта, отвечающие за авиационную безопасность. При досмотре ручной клади будут проверяться класс защиты пауэрбанков. Если этот класс не будет соответствовать требованиям, то пассажиру будет предложено утилизировать его на месте или вернуться в ”грязную” зону и распорядиться устройством так, как считает нужным», — сказал собеседник НСН.

Запрет на провоз пауэрбанков на борту самолёта связан с безопасностью: литий-ионные аккумуляторы, которые в них используются, могут самовозгораться, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Это особенно опасно в условиях полёта, так как пожар в багажном отсеке может остаться незамеченным, а в салоне — быстро распространиться. Сегодня пауэрбанки можно провозить только в ручной клади. К слову, некоторые авиакомпании (например, Emirates, Lufthansa, Qantas) ввели полный запрет на использование пауэрбанков в полёте: нельзя заряжать от них устройства или сам пауэрбанк от розетки в кресле.



Ранее главный редактор портала «Avia.ru» Роман Гусаров рассказал НСН, что устройства для зарядки смартфонов не должны попадать в багажное отделение, чтобы случайное воспламенение не привело к серьезным последствиям.

