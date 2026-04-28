Действие военного положения продлили на Украине ещё на 90 дней
Верховная рада Украины на 90 дней продлила действие в стране военного положения. Об этом сообщает RT.
Отмечается, что законопроекты о продлении мобилизации и военного положения в парламент внёс украинский президент Владимир Зеленский.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале написал, что документ поддержали 315 парламентариев. Таким образом положение на Украине будет продлено уже в 19-й раз.
Ранее Зеленский поручил Верховной Раде быть готовой к работе в условиях военного конфликта с РФ на протяжении ещё трёх лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
