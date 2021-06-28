Песков заявил об отсутствии обязательной COVID-вакцинации в России

Обязательной вакцинации граждан от коронавируса в России нет – как с юридической точки зрения, так и фактически, есть решения конкретных регионов по работникам некоторых отраслей. С таким комментарием выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом, по словам представителя Кремля, предписание о вакцинации некоторых категорий не означает обязательную вакцинацию для всех граждан.