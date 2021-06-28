Песков заявил об отсутствии обязательной COVID-вакцинации в России

Обязательной вакцинации граждан от коронавируса в России нет – как с юридической точки зрения, так и фактически, есть решения конкретных регионов по работникам некоторых отраслей. С таким комментарием выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом, по словам представителя Кремля, предписание о вакцинации некоторых категорий не означает обязательную вакцинацию для всех граждан.

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Песков также прокомментировал совместное обращение президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина и председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова с призывом ввести обязательную вакцинацию от коронавируса.

По словам пресс-секретаря президента, позиция по этому вопросу должна быть сформирована в кабинете министров с учетом позиции оперативного штаба, который там работает. Однако пока это не сделано, подчеркнул Песков.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияПесков
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