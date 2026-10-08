Песков заявил об отсутствии экологического ущерба после атаки на танкер

Горение нефти в танкере в Черном море не спровоцировало экологических проблем. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

В Кремле рассказали, что Путину доложили о ситуации с атакованным в Черном море танкером

По его словам, в этой ситуации не было необходимости в поручениях главы государства. Он подчеркнул, что Минтранс сработал очень оперативно. Также представитель российского лидера объяснил, что речь идет не о нефтепродуктах, а о нефти.

С точки зрения возможного экологического ущерба она несет меньше вреда, считает Песков. Пресс-секретарь президента уточнил, что повреждения заработал один танкер. Жидкость из него полностью выгорела и фактически не нанесла вреда окружающей среде.

Ранее в Росприроднадзоре тоже заявили об отсутствии загрязнения в Черном море после инцидента с грузовым судном.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
ТЕГИ:Дмитрий ПесковЭкологияЧерное МореНефть

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