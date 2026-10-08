В Кремле рассказали, что Путину доложили о ситуации с атакованным в Черном море танкером

Президенту Владимиру Путину доложили о ситуации с танкером «Афрамакс Рио», атакованным безэкипажным катером в Черном море. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с «Интерфаксом».

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Ранее в акватории недалеко от Сочи после атаки морских дронов загорелось судно с нефтепродуктами «Афрамакс Рио». Танкер следовал из Новороссийска в Индию под флагом Либерии. Ведется ликвидация последствий ЧП, пишет RT.

Как отметил Песков, все доклады по ситуации получены президентом. Представитель Кремля добавил, что «с ликвидацией последствий все хорошо».

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:Черное МореВладимир ПутинДмитрий Песков

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