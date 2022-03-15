Песков заявил о сохранении мер эпидбезопасности в отношении Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после отмены в Москве масочного режима сотрудники Кремля маски уже не носят, сообщает РИА Новости.

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При этом, по его словам, продолжают действовать все эпидемиологические меры по коронавирусу, связанные с безопасностью Владимира Путина.

«Что касается президента, то, естественно, все меры предосторожности, они продолжаются до тех пор и в том объёме, который считают целесообразным специалисты в соответствующих областях», - добавил представитель Кремля.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в связи со стабильным улучшением эпидемиологической ситуации с 15 марта в столице отменяется масочный режим и ряд других антикоронавирусных мер, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусБезопасностьВладимир ПутинДмитрий Песков
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