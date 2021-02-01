Песков заявил о недопустимости нападения на силовиков во время публичных акций
Насилие против силовиков на несогласованных акциях недопустимо. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Он призвал не оценивать примитивно кадры с жесткими действиями силовиков на несогласованных акциях. По его словам, нужно задуматься о причинах предпринимаемых ими мер.
Так представитель Кремля ответил на вопрос о том, видел ли президент видео жестких задержаний участников несогласованных акций, применение электрошокеров и физической силы, передает RT.
Песков добавил, что Путин «просто не в состоянии смотреть эти видео», которые записываются тысячами, и участниками акций, и различными службами.
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