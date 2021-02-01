Песков заявил о недопустимости нападения на силовиков во время публичных акций

Так представитель Кремля ответил на вопрос о том, видел ли президент видео жестких задержаний участников несогласованных акций, применение электрошокеров и физической силы, передает RT.

Песков добавил, что Путин «просто не в состоянии смотреть эти видео», которые записываются тысячами, и участниками акций, и различными службами.

