Песков заявил о надежде избежать вторую волну коронавируса в России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил сокращение новых случаев заболевания COVID-19 и выразил в связи с этим надежду на отсутствие «острых проявлений» пандемии в перспективе. Об этом официальный представитель Кремля рассказал в эфире телеканала «Россия 1».
Поясняя свою точку зрения, Песков опирался на мнение мэра Москвы Сергея Собянина и вице-премьера Татьяны Голиковой, которые «возглавляют соответствующие подразделения антикризисного штаба».
«Они говорят о том, что пока динамика сокращения количества заболевших дает надежду на то, что каких-то острых проявлений в дальнейшем нам удастся избежать», — цитирует Дмитрия Пескова РБК.
Ранее в эфире НСН вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн заявил, что Россию неизбежно ждет вторая волна распространения коронавирусной инфекции.
«Я думаю, что вторая волна в России будет практически 100%. Этот вирус так быстро никуда не денется, он вообще никуда не денется. Другое дело, что он может ослабевать с точки зрения летального эффекта. А что касается заражающего эффекта, то он не только будет сохраняться, но и увеличиваться», - отметил он.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru