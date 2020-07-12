Песков заявил о надежде избежать вторую волну коронавируса в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил сокращение новых случаев заболевания COVID-19 и выразил в связи с этим надежду на отсутствие «острых проявлений» пандемии в перспективе. Об этом официальный представитель Кремля рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

Поясняя свою точку зрения, Песков опирался на мнение мэра Москвы Сергея Собянина и вице-премьера Татьяны Голиковой, которые «возглавляют соответствующие подразделения антикризисного штаба».

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«Они говорят о том, что пока динамика сокращения количества заболевших дает надежду на то, что каких-то острых проявлений в дальнейшем нам удастся избежать», — цитирует Дмитрия Пескова РБК.

Ранее в эфире НСН вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн заявил, что Россию неизбежно ждет вторая волна распространения коронавирусной инфекции.

«Я думаю, что вторая волна в России будет практически 100%. Этот вирус так быстро никуда не денется, он вообще никуда не денется. Другое дело, что он может ослабевать с точки зрения летального эффекта. А что касается заражающего эффекта, то он не только будет сохраняться, но и увеличиваться», - отметил он.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
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