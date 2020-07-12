Песков заявил о надежде избежать вторую волну коронавируса в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил сокращение новых случаев заболевания COVID-19 и выразил в связи с этим надежду на отсутствие «острых проявлений» пандемии в перспективе. Об этом официальный представитель Кремля рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

Поясняя свою точку зрения, Песков опирался на мнение мэра Москвы Сергея Собянина и вице-премьера Татьяны Голиковой, которые «возглавляют соответствующие подразделения антикризисного штаба».