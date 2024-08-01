Песков заявил, что YouTube на его телефоне работает нормально

В четверг стало известно о сбое в работе сервиса, пользователи пожаловались на проблемы с загрузкой видео в браузере и мобильных приложениях для iOS и Android.

По словам Пескова, он не заметил неполадок, YouTube на его телефоне работает нормально.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн предупредил, что скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может снизиться до 70%.

