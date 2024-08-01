Песков заявил, что YouTube на его телефоне работает нормально
1 августа 202412:31
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сбой в работе видеохостинга YouTube. Об этом сообщает ТАСС.
В четверг стало известно о сбое в работе сервиса, пользователи пожаловались на проблемы с загрузкой видео в браузере и мобильных приложениях для iOS и Android.
По словам Пескова, он не заметил неполадок, YouTube на его телефоне работает нормально.
Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн предупредил, что скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может снизиться до 70%.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru