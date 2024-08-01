Пользователи сообщили о сбое в работе YouTube

На данный момент количество жалоб превышает 260. По данным сервиса Brand analytics, большинство пользователей жалуются на то, что YouTube в браузере не работает, видео не погружаются и не запускаются. Сбой также коснулся пользователей приложения на iOS и Android.

Наибольшее количество сообщений о сбое приходится на Москву - порядка 30%, на Санкт-Петербург - 8%, а на регионы - около 2%.

Ранее МТС стал предупреждать абонентов о сбоях в работе YouTube, передает RT.

