Песков заявил, что вакцинация от ковида в РФ останется бесплатной
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России не будут вводить платную вакцинацию от коронавируса, сообщает ТАСС.
Комментируя высказывания депутата Госдумы Максима Иванова о якобы намерении правительства сделать прививки от ковида платными он заявил, что вакцинация останется бесплатной.
Ранее депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов на своей странице в Facebook написал, что в кабмине «есть желание с марта этого года сделать прививку от коронавируса платной», а также ввести для непривитых платную реабилитацию после COVID-19.
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