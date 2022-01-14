Песков заявил, что вакцинация от ковида в РФ останется бесплатной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России не будут вводить платную вакцинацию от коронавируса, сообщает ТАСС.

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Комментируя высказывания депутата Госдумы Максима Иванова о якобы намерении правительства сделать прививки от ковида платными он заявил, что вакцинация останется бесплатной.

Ранее депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов на своей странице в Facebook написал, что в кабмине «есть желание с марта этого года сделать прививку от коронавируса платной», а также ввести для непривитых платную реабилитацию после COVID-19.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияДмитрий Песков
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