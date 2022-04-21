Военное положение на Украине продлили до 25 мая

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своём Telegram-канале заявил, что украинский парламент принял решение продлить в стране действие военного положения.

Путин заявил об отсутствии условий для введения военного положения в РФ

По его словам, действие военного положения продлили с 25 апреля «ещё на 30 суток», - написал Гончаренко

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения 24 февраля, после начала спецоперации Вооружённых сил РФ. В марте его действие продлили до 25 апреля, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Верховная РадаУкраинаВоенное Положение
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