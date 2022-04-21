Военное положение на Украине продлили до 25 мая
21 апреля 202216:31
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своём Telegram-канале заявил, что украинский парламент принял решение продлить в стране действие военного положения.
По его словам, действие военного положения продлили с 25 апреля «ещё на 30 суток», - написал Гончаренко
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения 24 февраля, после начала спецоперации Вооружённых сил РФ. В марте его действие продлили до 25 апреля, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru