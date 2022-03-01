Песков заявил, что санкции не влияют на его жизнь

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что индифферентно относится к введённым против него санкциям, сообщает РИА Новости.

Песков заявил, что Россия ответит на санкции Запада

По его словам, ограничения никак не влияют ни на его жизнь, ни на его работу.

«Нет, никак не влияют», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что, с точки зрения решения проблем, введение ограничительных мер против президента России Владимира Путина недальновидно и абсурдно, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Война На УкраинеСанкции Против РоссииДмитрий Песков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры