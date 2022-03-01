Песков заявил, что санкции не влияют на его жизнь

По его словам, ограничения никак не влияют ни на его жизнь, ни на его работу.

«Нет, никак не влияют», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что, с точки зрения решения проблем, введение ограничительных мер против президента России Владимира Путина недальновидно и абсурдно, сообщает RT.