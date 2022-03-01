Песков заявил, что санкции не влияют на его жизнь
1 марта 202214:01
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что индифферентно относится к введённым против него санкциям, сообщает РИА Новости.
По его словам, ограничения никак не влияют ни на его жизнь, ни на его работу.
«Нет, никак не влияют», - заключил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что, с точки зрения решения проблем, введение ограничительных мер против президента России Владимира Путина недальновидно и абсурдно, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru