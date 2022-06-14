В Совфеде не подтвердили дополнительный призыв в армию

Дополнительного призыва в российские войска не требуется, в настоящий момент достаточно участвующих в спецоперации добровольцев. Такое заявление сделал глава комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев.

«Я думаю, достаточно добровольцев, которые сами идут для наведения порядка туда», - сказал Бондарев в комментарии «Московскому комсомольцу».

По словам главы комитета, скорость проведения боевых действий для ВС РФ ограничена, так как солдаты ВСУ «прикрываются живым щитом». Однако достижение целей военной спецоперации Бондарев счел «вопросом времени».

Ранее в Госдуме и в Кремле неоднократно опровергали информацию о планах объявить в России всеобщую мобилизацию. В мае зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин назвал эти предположения слухами.

