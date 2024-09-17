Песков заявил, что повсеместное введение масочного режима в РФ не обсуждается
Введение масочного режима в России в связи с ростом заболеваемости ОРВИ не обсуждается. Об этом сообщил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что российский лидер Владимир Путин и глава Роспотребнадзора Анна Попова на состоявшейся накануне встрече не говорили о возможности возвращения повсеместного масочного режима.
«Это никак не обсуждалось», — рассказал Песков.
Пресс-секретарь указал, что темы эпидемий и пандемий не было в повестке.
Между тем в Самарской области ввели масочный режим в медицинских учреждениях из-за вспышки коронавируса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru