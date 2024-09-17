Песков заявил, что повсеместное введение масочного режима в РФ не обсуждается

Введение масочного режима в России в связи с ростом заболеваемости ОРВИ не обсуждается. Об этом сообщил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

В России число заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось на 49,7% за неделю

Представитель Кремля отметил, что российский лидер Владимир Путин и глава Роспотребнадзора Анна Попова на состоявшейся накануне встрече не говорили о возможности возвращения повсеместного масочного режима.

«Это никак не обсуждалось», — рассказал Песков.

Пресс-секретарь указал, что темы эпидемий и пандемий не было в повестке.

Между тем в Самарской области ввели масочный режим в медицинских учреждениях из-за вспышки коронавируса.

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:РоссияДмитрий Песков

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