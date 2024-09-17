В России число заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось на 49,7% за неделю

Еще больший подъем заболеваемости гриппом ожидается в России в ноябре-декабре. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости. Как отметила главный санитарный врач, минувшим летом специалисты не фиксировали групповых случаев заболевания гриппом.

Регионам до 30 сентября предстоит оценить готовность медорганизаций к работе в условиях подъема заболеваемости. Как отметила Попова, следует обеспечить поддержание неснижаемого запаса противовирусных препаратов, средств дезинфекции и индивидуальной защиты в аптеках и медицинских учреждениях, передает «Радиоточка НСН».

