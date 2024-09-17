В России число заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось на 49,7% за неделю
В России число заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось на 49,7% за неделю, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
На этой неделе зарегистрировано свыше 705 тысяч случаев. При этом около 17% в статистике заболевших приходится на три субъекта – Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.
Еще больший подъем заболеваемости гриппом ожидается в России в ноябре-декабре. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости. Как отметила главный санитарный врач, минувшим летом специалисты не фиксировали групповых случаев заболевания гриппом.
Регионам до 30 сентября предстоит оценить готовность медорганизаций к работе в условиях подъема заболеваемости. Как отметила Попова, следует обеспечить поддержание неснижаемого запаса противовирусных препаратов, средств дезинфекции и индивидуальной защиты в аптеках и медицинских учреждениях, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru