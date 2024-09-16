Масочный режим ввели в медучреждениях Самарской области из-за вспышки коронавируса

Лекарств от коронавируса в России достаточно, они работают, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он отметил, что главное для граждан – это начать лечение вовремя, для этого при плохом самочувствии следует обращаться к врачу.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России отмечается резкое увеличение вариантов возбудителя COVID-19, которые способны обходить иммунитет. Отмечается, что в последние две-три недели в РФ в 2,5 раза вырос удельный вес циркулирующих вариантов штаммов нового коронавируса KP.3 и LB.1, входящих в сублинию FLiRT, передает «Радиоточка НСН».

