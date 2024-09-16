Масочный режим ввели в медучреждениях Самарской области из-за вспышки коронавируса
Масочный режим ввели в медучреждениях Самарской области с 16 сентября из-за вспышки коронавируса, сообщили на заседании регионального правительства.
Теперь во всех поликлиниках и больницах граждане обязаны носить медицинские маски. При этом учреждения сами будут выдавать маски при необходимости. Отмечается, что такая мера позволит снизить темп прироста заболевших, так как именно в медицинские учреждения чаще всего приходят люди с симптомами.
Лекарств от коронавируса в России достаточно, они работают, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он отметил, что главное для граждан – это начать лечение вовремя, для этого при плохом самочувствии следует обращаться к врачу.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России отмечается резкое увеличение вариантов возбудителя COVID-19, которые способны обходить иммунитет. Отмечается, что в последние две-три недели в РФ в 2,5 раза вырос удельный вес циркулирующих вариантов штаммов нового коронавируса KP.3 и LB.1, входящих в сублинию FLiRT, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru