Песков заявил, что новой волны мобилизации в России нет

«Никакой новой волны [мобилизации] нет. Здесь нужно у каждого конкретного губернатора уточнять, что они имеют в виду», - цитирует представителя Кремля «Интерфакс».

Ранее власти Ростовской и Курской областей объявили о начале в регионах нового этапа мобилизации. При этом экс-главком Сухопутных войск, генерал армии Владимир Болдырев в беседе с НСН отметил, что не назвал бы это «второй волной», однако выразил уверенность, что «призыв еще будет».

