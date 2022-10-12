Песков заявил, что новой волны мобилизации в России нет

Новой волны мобилизации в России нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Военком Ростовской области: Никаких волн мобилизации не существует

«Никакой новой волны [мобилизации] нет. Здесь нужно у каждого конкретного губернатора уточнять, что они имеют в виду», - цитирует представителя Кремля «Интерфакс».

Ранее власти Ростовской и Курской областей объявили о начале в регионах нового этапа мобилизации. При этом экс-главком Сухопутных войск, генерал армии Владимир Болдырев в беседе с НСН отметил, что не назвал бы это «второй волной», однако выразил уверенность, что «призыв еще будет».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:РегионыМобилизацияДмитрий Песков
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