Военком Ростовской области: Никаких волн мобилизации не существует

Частичная мобилизация в Ростовской области проходит в рамках плана, никаких волн мобилизации не существует, заявил военный комиссар региона Игорь Егоров. Об этом сообщает агентство «ДОН 24».

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Ранее власти Ростовской области сообщили о выполнении плана по мобилизации для региона. Накануне губернатор Василий Голубев заявил, что область получила новое мобилизационное задание, напоминает RT.

Как отметил Егоров, с 21 сентября в России согласно указу президента Владимира Путина выполняется призыв 300 тысяч граждан, пребывающих в запасе.

«В настоящее время Ростовская область продолжает выполнять мероприятия по призыву граждан по специальностям, в которых сейчас нуждаются Вооруженные силы. Я хотел бы напомнить, что никаких волн не существует», — указал военком.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:РегионыМобилизацияРостовская Область
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