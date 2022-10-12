Военком Ростовской области: Никаких волн мобилизации не существует

Ранее власти Ростовской области сообщили о выполнении плана по мобилизации для региона. Накануне губернатор Василий Голубев заявил, что область получила новое мобилизационное задание, напоминает RT.

Как отметил Егоров, с 21 сентября в России согласно указу президента Владимира Путина выполняется призыв 300 тысяч граждан, пребывающих в запасе.

«В настоящее время Ростовская область продолжает выполнять мероприятия по призыву граждан по специальностям, в которых сейчас нуждаются Вооруженные силы. Я хотел бы напомнить, что никаких волн не существует», — указал военком.

