Песков заявил, что гордится участвовавшим в СВО старшим сыном

Выступая на марафоне «Знание.Первые» он указал, что как любой родитель нервничал, но его сын всё же уже не ребёнок.

«Он взрослый мужик уже, он не ребёнок, ему не 18 лет, у него судьба очень нелёгкая. Он принял решение и я с уважением к этому отнёсся», - заключил представитель Кремля.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что 33-летний Николай Песков принимал участие в специальной военной операции в составе артиллерийского подразделения группы, сообщают «Невские новости».