Песков заявил, что гордится участвовавшим в СВО старшим сыном

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что гордится своим старшим сыном, который принял решение участвовать в специальной военной операции.

Сын Пескова объяснил, почему пошел служить в ЧВК «Вагнер»

Выступая на марафоне «Знание.Первые» он указал, что как любой родитель нервничал, но его сын всё же уже не ребёнок.

«Он взрослый мужик уже, он не ребёнок, ему не 18 лет, у него судьба очень нелёгкая. Он принял решение и я с уважением к этому отнёсся», - заключил представитель Кремля.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что 33-летний Николай Песков принимал участие в специальной военной операции в составе артиллерийского подразделения группы, сообщают «Невские новости».

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:СынСпецоперацияДмитрий Песков

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