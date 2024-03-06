Песков заявил, что демократия в России самая лучшая

Россия не намерена больше терпеть критику своей демократии. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Володин заявил о деградации западной демократии и ее лидеров

В ходе марафона «Знание.Первые» российского общества «Знание» он указал, что демократия в России самая лучшая.

«И мы будем строить её дальше», - заключил представитель Кремля.

Ранее глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что западная демократия России не нужна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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