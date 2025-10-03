Маск назвал премьера Британии «актером с пустой головой»

За ночь над регионами России сбили 20 беспилотников Общественники намерены добиваться полноценной отзывной кампании Lada Vesta Пятеро призывников потерялись в Норвегии на границе с Россией Наиболее часто дома с пустующими квартирами встречаются в дальневосточных регионах и Арктике Актер из Болливуда впервые стал миллиардером