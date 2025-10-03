Маск назвал премьера Британии «актером с пустой головой»
3 октября 202507:18
Миллиардер Илон Маск резко высказался о премьер-министре Великобритании Кире Стармере. Об этом бизнесмен написал в соцсети Х.
Маск назвал политика «актером с пустой головой».
«Другие подсказывают ему, что говорить», - подчеркнул миллиардер.
Ранее Маск поддержал проходящие в Лондоне антимигрантские протесты, раскритиковал британское правительство и призвал распустить парламент.
Между тем бизнесмен стал первым в истории человеком с состоянием в $500 млрд, пишет Ura.ru.
