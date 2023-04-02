Володин заявил о деградации западной демократии и ее лидеров
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин считает, что политическая система Запада вместе с ее лидерами деградировали и ответственные за это американские политики должны предстать перед международным трибуналом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Володин напомнил о судебных делах в отношении бывшего президента США Дональда Трампа, экс-президента Франции Николя Саркози, бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, которых обвиняли в нарушениях законов и коррупции.
«И эти люди учат жить весь мир!
Западная политическая система деградировала, вместе с ней и её лидеры, которые потеряли не только авторитет, но и стали фигурантами уголовных дел и скандалов», – подчеркнул он 2 апреля.
По мнению российского политика, западных лидеров привлекают к ответственности «за куда менее серьезные преступления, чем те, которые совершили в действительности». В этой связи он напомнил о кровопролитных ситуациях в Ливии, Ираке, Сирии, Афганистане, Югославии, на Украине.
«Европейские и американские политики, ответственные за это, должны предстать перед международным трибуналом и понести заслуженное наказание», – считает Володин.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решение Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном грозит трагедией мирового масштаба, от которой пострадает в первую очередь Европа.
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