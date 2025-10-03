Рейс Иркутск-Москва вернулся на стоянку из-за неисправности

Следовавший из Иркутска в Москву самолет Airbus-321 вернулся на стоянку в связи с технической неисправностью. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

«По предварительным данным, вылет перенесен на 19:20 (14:20 мск) 03.10.2025», - указали в ведомстве.

Речь идет о рейсе SU-1441, согласно данным онлайн-табло, его выполняет авиакомпания «Аэрофлот».

Байкало-Ангарская транспортная прокуратура проводит проверку после инцидента. В свою очередь, Иркутский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ Следственного комитета организовал доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее рейс Братск — Новосибирск по технической причине совершил посадку в аэропорту вылета, пишет Ura.ru.

