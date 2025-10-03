Над российскими регионами уничтожили 20 украинских БПЛА

Двадцать беспилотников ВСУ самолетного типа ликвидировали за прошедшую ночь над территорией России. Об этом рассказали в Минобороны.

«С 23:00 мск 02.10 до 07:00 мск 03.10 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов», - говорится в сообщении.

Девять дронов сбили над акваторией Черного моря, четыре – в Воронежской области, по три – в Белгородской области и Крыму. Еще один БПЛА уничтожили над Курской областью.

Накануне над Черным морем пресекли атаку 11 украинских дронов, пишет Ura.ru.

