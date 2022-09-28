Песков заявил, что бюджет РФ выдержит присоединение новых земель
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после вхождения в состав России новых территорий предстоит серьёзная работа, сообщает ТАСС.
На вопрос, выдержит ли бюджет РФ выдержит бремя социальных обязательств после присоединения многомиллионных республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, представитель Кремля ответил утвердительно.
«Вы спросили, выдержит ли бюджет? Выдержит. Является ли это предметом для очень серьёзной работы, рассчитанной на перспективу? Да, является. Предстоит серьёзная работа», - сказал он.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил произвести единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей родителям школьников от шести до 18 лет в ДНР, ЛНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, сообщает RT.
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