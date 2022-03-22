Песков заявил, что большинство россиян поддерживают действия России в Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти слышат мнение граждан, не поддерживающих спецоперацию России в Украине, однако таких всё-таки меньшинство, сообщает РИА Новости.
По его словам, «подавляющее большинство россиян» поддерживает Владимира Путина и спецоперацию ВС РФ по защите Донбасса.
«Об этом свидетельствует статистика, опросы, свыше 75% граждан поддерживают спецоперацию, поддерживают действия президента России. Это абсолютно неопровержимый факт», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что главная задача военных РФ в ходе спецоперации на Украине — это обеспечение безопасности гражданского населения, сообщает «Свободная пресса».
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