Песков заявил, что большинство россиян поддерживают действия России в Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти слышат мнение граждан, не поддерживающих спецоперацию России в Украине, однако таких всё-таки меньшинство, сообщает РИА Новости.

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По его словам, «подавляющее большинство россиян» поддерживает Владимира Путина и спецоперацию ВС РФ по защите Донбасса.

«Об этом свидетельствует статистика, опросы, свыше 75% граждан поддерживают спецоперацию, поддерживают действия президента России. Это абсолютно неопровержимый факт», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что главная задача военных РФ в ходе спецоперации на Украине — это обеспечение безопасности гражданского населения, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
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