Песков о «самоочищении» РФ: Предатели исчезают из нашей жизни

Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении 16 марта осудил россиян, стремящихся к «европейскому» образу жизни, так как, по его мнению, такие люди используются Западом для нанесения ущерба стране. В связи с этим президент упомянул о «естественном и необходимом самоочищении общества», которое, по его мнению, только укрепит Россию.

Резкие заявления Владимира Путина о предателях из числа обладателей зарубежных вилл не приведут к массовым преследованиям бизнесменов, предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Глеб Павловский.

