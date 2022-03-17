Песков о «самоочищении» РФ: Предатели исчезают из нашей жизни
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина о «самоочищении» России.
«На фоне спецоперации проявляются и предатели, они исчезают из нашей жизни - кто-то покидает должность, кто-то страну», - сказал представитель Кремля.
Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении 16 марта осудил россиян, стремящихся к «европейскому» образу жизни, так как, по его мнению, такие люди используются Западом для нанесения ущерба стране. В связи с этим президент упомянул о «естественном и необходимом самоочищении общества», которое, по его мнению, только укрепит Россию.
Резкие заявления Владимира Путина о предателях из числа обладателей зарубежных вилл не приведут к массовым преследованиям бизнесменов, предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Глеб Павловский.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru