Песков о «самоочищении» РФ: Предатели исчезают из нашей жизни

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина о «самоочищении» России.

«На фоне спецоперации проявляются и предатели, они исчезают из нашей жизни - кто-то покидает должность, кто-то страну», - сказал представитель Кремля.

По законам … времени: Путин и «ЕР» начали «самоочищение» России с элит

Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении 16 марта осудил россиян, стремящихся к «европейскому» образу жизни, так как, по его мнению, такие люди используются Западом для нанесения ущерба стране. В связи с этим президент упомянул о «естественном и необходимом самоочищении общества», которое, по его мнению, только укрепит Россию.

Резкие заявления Владимира Путина о предателях из числа обладателей зарубежных вилл не приведут к массовым преследованиям бизнесменов, предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Глеб Павловский.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий Песков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры