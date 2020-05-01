COVID-19 не пройдёт! Песков заверил в безопасности здоровья Путина

Контроль за состоянием самочувствия президента Российской Федерации Владимира Путина обеспечивается на высочайшем уровне. С таким комментарием выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в частности, в связи с инфицированием коронавирусом председателя правительства Михаила Мишустина.

Без Мишустина. Как самоизоляция премьера повлияет на жизнь страны

В интервью телепередаче «Москва. Кремль. Путин» представитель Кремля заверил, что в дни распространения коронавирусной инфекции охрана здоровья главы государства обеспечивается максимально высоко.

Накануне премьер-министр доложил президенту, что тест на COVID-19 дал у него положительный результат, в связи с чем он ушел в режим самоизоляции. Временно исполнять обязанности премьера до выздоровления Мишустина будет его первый заместитель Андрей Белоусов.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Михаил МишустинПесковВладимир Путин
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