COVID-19 не пройдёт! Песков заверил в безопасности здоровья Путина

В интервью телепередаче «Москва. Кремль. Путин» представитель Кремля заверил, что в дни распространения коронавирусной инфекции охрана здоровья главы государства обеспечивается максимально высоко.

Накануне премьер-министр доложил президенту, что тест на COVID-19 дал у него положительный результат, в связи с чем он ушел в режим самоизоляции. Временно исполнять обязанности премьера до выздоровления Мишустина будет его первый заместитель Андрей Белоусов.

