Песков заверил, что у Путина необходимый защитный уровень антител

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о состоянии здоровья главы государства является непубличной, сообщает РИА Новости.

Он заверил, что вакцинация от коронавируса дала положительный эффект, и Владимир Путин он обладает защитным уровнем антител.

«Вы сами видите президента ежедневно, мы вас можем заверить, что президент активно работает», - заявил представитель Кремля

Песков добавил, что Путин регулярно сдаёт ПЦР-тесты и тесты на антитела.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главой Тверской области Игорем Руденей заявил, что у него хорошо держатся показатели антител после вакцинации от коронавируса.

