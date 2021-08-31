Песков заверил, что у Путина необходимый защитный уровень антител
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о состоянии здоровья главы государства является непубличной, сообщает РИА Новости.
Он заверил, что вакцинация от коронавируса дала положительный эффект, и Владимир Путин он обладает защитным уровнем антител.
«Вы сами видите президента ежедневно, мы вас можем заверить, что президент активно работает», - заявил представитель Кремля
Песков добавил, что Путин регулярно сдаёт ПЦР-тесты и тесты на антитела.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главой Тверской области Игорем Руденей заявил, что у него хорошо держатся показатели антител после вакцинации от коронавируса.
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