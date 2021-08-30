Путин рассказал о своём уровне антител после вакцинации

Президент России Владимир Путин заявил, что у него хорошо держатся показатели антител после вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.

Тему вакцинациии российский лидер затронул на встрече с главой Тверской области Игорем Руденей, который рассказал, что самой большой популярностью пользуется препарат «Спутник V», а местные чиновники уже привились по второму разу.

Первый компонент вакцины от COVID-19 Путин получил 23 марта 2021 года, вторую - 14 апреля, сообщает RT.

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияВакцинаВладимир Путин
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