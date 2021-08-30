Путин рассказал о своём уровне антител после вакцинации
Президент России Владимир Путин заявил, что у него хорошо держатся показатели антител после вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.
Тему вакцинациии российский лидер затронул на встрече с главой Тверской области Игорем Руденей, который рассказал, что самой большой популярностью пользуется препарат «Спутник V», а местные чиновники уже привились по второму разу.
Первый компонент вакцины от COVID-19 Путин получил 23 марта 2021 года, вторую - 14 апреля, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,9 млн+18 325 / сут.
Умерли
182 тыс.+792 / сут.
Выздоровели
6,2 млн+14 180 / сут.
- ЦИК потребовал отстранить девять кандидатов от «Яблока» от выборов в Госдуму
- Китайским детям запретили играть в онлайн-игры больше трёх часов в неделю
- Россиянин Евгений Торсунов выиграл золото Паралимпиады в Токио в прыжках в длину
- СМИ: Россия и Венгрия согласовали условия нового 15-летнего договора по газу
- Путин рассказал о своём уровне антител после вакцинации
- В Кремле назвали преждевременными изменения правил въезда мигрантов
- Поднимать российский флаг в школах начнут в новом учебном году
- СМИ: в России может подорожать красная икра
- Собянин оценил COVID-ситуацию в Москве как лучшую среди регионов РФ
- В Минске назвали 9 сентября датой встречи Путина с Лукашенко
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru