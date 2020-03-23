Песков: «Закрытие» Москвы из-за коронавируса не обсуждается

По словам представителя Кремля, за минувшие выходные эта тема не стала более актуальной, сообщает «Интерфакс».

О том, что Москву могут закрыть на карантин в случае быстрого распространения инфекции, писала газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники. В материале говорилось, что это один из возможных вариантов развития событий, предполагающий остановку общественного транспорта, запрет на выезд из столицы и въезд в неё, а также введение комендантского часа. Сроки не назывались, однако позднее в соцсетях начали писать, что это возможно при достижении «потолка» в 800 заболевших. Власти Москвы несколько раз опровергали эту информацию, утверждая, что совещаний на эту тему не было и такой вариант не рассматривается.

