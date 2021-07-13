Песков высказался об ужесточении в РФ мер для непривитых от коронавируса
Власти Российской Федерации пока не принимали решений об ужесточении ограничительных мер в отношении невакцинированных от коронавируса граждан, однако отдельные меры уже вводятся на практике на региональном уровне . С таким комментарием выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Таким образом он отреагировал на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию во Франции, где принято решение об ужесточении карантинных мер для непривитых граждан пятой республики. Пескова спросили, не обсуждаются ли аналогичные меры в России.
По словам представителя Кремля, до сих пор каких-либо решений на этот счет не принималось. Вместе с тем, по его словам, ситуация с экспансией коронавируса в мире говорит в пользу усиления ограничений для тех, кто не сделал прививку. Он не исключил, что подобного рода меры могут стать безальтернативными.
Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон объявил об ужесточении карантинных мер для непривитых от COVID-19. Так, с 21 июля «санитарный пропуск» станет обязательным для входа в места отдыха и культуры с количеством посетителей больше 50.
С 1 августа без сертификата о прививке или ПЦР-теста нельзя будет посещать заведения общественного питания, рестораны, больницы, дома престарелых, поезда и самолеты. Вводится обязательная вакцинация для медиков и представителей других профессий.
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