Песков высказался об ужесточении в РФ мер для непривитых от коронавируса

По словам представителя Кремля, до сих пор каких-либо решений на этот счет не принималось. Вместе с тем, по его словам, ситуация с экспансией коронавируса в мире говорит в пользу усиления ограничений для тех, кто не сделал прививку. Он не исключил, что подобного рода меры могут стать безальтернативными.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон объявил об ужесточении карантинных мер для непривитых от COVID-19. Так, с 21 июля «санитарный пропуск» станет обязательным для входа в места отдыха и культуры с количеством посетителей больше 50.

С 1 августа без сертификата о прививке или ПЦР-теста нельзя будет посещать заведения общественного питания, рестораны, больницы, дома престарелых, поезда и самолеты. Вводится обязательная вакцинация для медиков и представителей других профессий.

