Песков: Военкоры становятся объектами преднамеренных атак ВСУ

Находящиеся в зоне СВО российские военные корреспонденты работают в условиях повышенной опасности. Как пишут «Известия», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Комментируя ранение корреспондента издания Дениса Кулаги, он указал, что военкоры становятся объектами преднамеренных попыток их уничтожения украинской армией.

«За многими нашими героическими военкорами они, судя по всему, гоняются специально», - заключил представитель Кремля, пожелав сотрудникам СМИ в зоне СВО быть максимально аккуратными и осторожными.

Ранее военкор Денис Кулага получил ранение под Часовым Яром в ДНР. По предварительным данным, при возвращении со съёмок в квадроцикл, на котором он передвигался, прилетел FPV-дрон, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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