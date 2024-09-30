Песков: Военкоры становятся объектами преднамеренных атак ВСУ
Находящиеся в зоне СВО российские военные корреспонденты работают в условиях повышенной опасности. Как пишут «Известия», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Комментируя ранение корреспондента издания Дениса Кулаги, он указал, что военкоры становятся объектами преднамеренных попыток их уничтожения украинской армией.
«За многими нашими героическими военкорами они, судя по всему, гоняются специально», - заключил представитель Кремля, пожелав сотрудникам СМИ в зоне СВО быть максимально аккуратными и осторожными.
Ранее военкор Денис Кулага получил ранение под Часовым Яром в ДНР. По предварительным данным, при возвращении со съёмок в квадроцикл, на котором он передвигался, прилетел FPV-дрон, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru