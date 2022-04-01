Песков: Весенний призыв не связан с операцией на Украине

Накануне российский лидер Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве, который будет осуществляться с 1 апреля по 15 июля. Призыву подлежат 134 500 россиян.

Как напомнил Песков, ранее представители силовых ведомств заявляли, что призыв «никоим образом не может иметь какого-то отношения к военной спецоперации».

«Срочники туда не направляются, не призываются и к операции никак не привлекаются», — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

