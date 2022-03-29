Шойгу: Призывников не будут направлять в горячие точки
Весенний призыв в армию будет меньше прошлогоднего, при этом призывников не будут направлять ни в какие в горячие точки, сказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
«Подчеркну, что призывники не будут направляться ни в какие горячие точки», - сказал Шойгу, которого цитирует ТАСС.
По его словам, все призывники прошлого года после окончания срока службы будут уволены в запас и отправятся домой.
«В Вооруженные силы и другие структуры, где предусмотрена военная служба, будет направлено 134,5 тысячи человек. Это меньше, чем было призвано весной 2021 года», - добавил министр.
Он напомнил, что призывная кампания в России стартует 1 апреля.
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