Шойгу: Призывников не будут направлять в горячие точки

Весенний призыв в армию будет меньше прошлогоднего, при этом призывников не будут направлять ни в какие в горячие точки, сказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Подчеркну, что призывники не будут направляться ни в какие горячие точки», - сказал Шойгу, которого цитирует ТАСС.