Шойгу: Призывников не будут направлять в горячие точки

Весенний призыв в армию будет меньше прошлогоднего, при этом призывников не будут направлять ни в какие в горячие точки, сказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Подчеркну, что призывники не будут направляться ни в какие горячие точки», - сказал Шойгу, которого цитирует ТАСС.

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По его словам, все призывники прошлого года после окончания срока службы будут уволены в запас и отправятся домой.

«В Вооруженные силы и другие структуры, где предусмотрена военная служба, будет направлено 134,5 тысячи человек. Это меньше, чем было призвано весной 2021 года», - добавил министр.

Он напомнил, что призывная кампания в России стартует 1 апреля.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПризывникиРоссийская АрмияСергей Шойгу
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