Путин подписал указ о весеннем призыве

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2022 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих <…> призыву на военную службу, в количестве 134 500 человек», - отмечается в указе.

Кроме того, документ предписывает уволить солдат и офицеров, для которых истек срок службы по призыву, пишет «Свободная пресса».

