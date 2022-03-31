Путин подписал указ о весеннем призыве

Президент Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве россиян на военную службу. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2022 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих <…> призыву на военную службу, в количестве 134 500 человек», - отмечается в указе.

Кроме того, документ предписывает уволить солдат и офицеров, для которых истек срок службы по призыву, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ПризывУказыВладимир Путин
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