Путин подписал указ о весеннем призыве
Президент Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве россиян на военную службу. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2022 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих <…> призыву на военную службу, в количестве 134 500 человек», - отмечается в указе.
Кроме того, документ предписывает уволить солдат и офицеров, для которых истек срок службы по призыву, пишет «Свободная пресса».
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