Песков: В Кремле продолжают выявлять единичные случаи COVID-19
Владимир Путин продолжает находиться на самоизоляции. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Также он отметил, что такой режим не ведет к снижению активности президента РФ и никак не влияет на его работу.
«Это такая относительная самоизоляция, просто минимизация личных контактов», — заявил Песков.
Также он отметил, что в пресс-службе Кремля и других его подразделениях продолжают выявлять единичные случаи заражения COVID-19, поэтому дополнительные меры предосторожности не помешают, подчеркивает Газета.ру.
Напомним, ранее Владимир Путин сообщил о своем решении уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. По словам президента, COVID-19 заразились десятки человек из его ближайшего круга. Российский лидер подчеркнул, что будет соблюдать режим самоизоляции в течение нескольких дней.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,4 млн+21 438 / сут.
Умерли
201 тыс.+820 / сут.
Выздоровели
6,6 млн+16 567 / сут.
- Польша разместит на восточной границе американские танки
- Песков: В Кремле продолжают выявлять единичные случаи COVID-19
- Охранник в Тюмени задержал студента со страйкбольным оружьем
- В «Нафтогазе Украины» усомнились в скором запуске «Северного потока - 2»
- Песков назвал дату встречи Путина с лидерами списка «Единой России»
- Семьям экипажа разбившегося в Хабаровском крае Ан-26 выплатят по 1 млн рублей
- Нобелевскую премию 2021 года вручат дистанционно
- Минпромторг заявил о планах выпускать электромобили в России
- Песков: выборы президента онлайн будут зависеть от готовности системы
- Санитарный вертолет аварийно сел на территории больницы в Ижевске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru