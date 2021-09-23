Песков: В Кремле продолжают выявлять единичные случаи COVID-19

Владимир Путин продолжает находиться на самоизоляции. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Также он отметил, что такой режим не ведет к снижению активности президента РФ и никак не влияет на его работу.

«Это такая относительная самоизоляция, просто минимизация личных контактов», — заявил Песков.

Также он отметил, что в пресс-службе Кремля и других его подразделениях продолжают выявлять единичные случаи заражения COVID-19, поэтому дополнительные меры предосторожности не помешают, подчеркивает Газета.ру.

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Напомним, ранее Владимир Путин сообщил о своем решении уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. По словам президента, COVID-19 заразились десятки человек из его ближайшего круга. Российский лидер подчеркнул, что будет соблюдать режим самоизоляции в течение нескольких дней.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинсамоизоляцияКоронавирусКремльДмитрий Песков
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