Песков: В Кремле продолжают выявлять единичные случаи COVID-19

Владимир Путин продолжает находиться на самоизоляции. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Также он отметил, что такой режим не ведет к снижению активности президента РФ и никак не влияет на его работу.

«Это такая относительная самоизоляция, просто минимизация личных контактов», — заявил Песков.

Также он отметил, что в пресс-службе Кремля и других его подразделениях продолжают выявлять единичные случаи заражения COVID-19, поэтому дополнительные меры предосторожности не помешают, подчеркивает Газета.ру.