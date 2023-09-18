Песков: В Кремле не вводят масочный режим

«У нас таких мер нет. Мы видим, что, конечно, сезонность определенная есть: возможно, сезонный рост заболеваемости. Ждем ориентировку специалистов, врачей-эпидемиологов», — указал Песков.

По словам пресс-секретаря, в Кремле также нет общей прививочной кампании от гриппа. Однако каждый сотрудник может вакцинироваться отдельно. Песков отметил, что «не может сказать», сделал ли прививку президент Владимир Путин.

«Пресс-секретарь – пока нет», — указал представитель Кремля.

Ранее в доме правительства временно ввели меры профилактики, в том числе масочный режим, из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

