В Дом правительства вернут масочный режим

В Дом правительства возвращается масочный режим. Как заявили в кабмине, он связан с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусной инфекцией. Атм подчеркнули, что режим временный.

За неделю заболеваемость коронавирусом в России выросла на 49,2%

В Роспотребнадзоре пояснили РИА Новости, что по всей стране масочный режим вводить не планируется, но локальные ограничения могут вводить в отдельных учреждениях.

За прошлую неделю заболеваемость COVID-19 в России выросла почти на 50% по сравнению с предыдущей, уточняет РБК.

Роспотребнадзор ранее назвал минимальным риск завоза чумы из Китая в Россию. Ведомство объявило об усилении санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через границу, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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