В Дом правительства вернут масочный режим

В Роспотребнадзоре пояснили РИА Новости, что по всей стране масочный режим вводить не планируется, но локальные ограничения могут вводить в отдельных учреждениях.



За прошлую неделю заболеваемость COVID-19 в России выросла почти на 50% по сравнению с предыдущей, уточняет РБК.

Роспотребнадзор ранее назвал минимальным риск завоза чумы из Китая в Россию. Ведомство объявило об усилении санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через границу, передает «Радиоточка НСН».

