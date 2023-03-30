Песков: в Кремле не обсуждали идею работать по пятницам до обеда
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждали инициативу о сокращенном рабочем дне в пятницу.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила сократить пятничные рабочие дни.
Тогда профсоюзы поддержали инициативу сокращения рабочей недели до 36 часов, но при условии сохранения зарплаты. Большинство россиян также одобрили идею сократить пятничный рабочий день.
Также основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН поддержал призыв сократить количество рабочих часов в неделю.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru