Большинство россиян поддержали идею сокращенной пятницы

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила обсудить вариант сокращения рабочих часов в пятницу. По ее мнению, в этот день работа должна завершаться в обед.

Основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН поддержал призыв сократить количество рабочих часов в неделю, однако он уверен, что инициатива сокращения рабочей пятидневки до четырехдневной недели принята не будет.



