Большинство россиян поддержали идею сокращенной пятницы

Большинство россиян (77 процентов) поддержали инициативу сократить рабочий день в пятницу. Таковы результаты опроса SuperJob, который публикует РБК.

75 процентов участников исследования утверждают, что сокращение рабочей недели никак не скажется на объеме выполненной работы, только 13 процентов признались, что не успеют выполнить все свои задачи.

Профсоюзы поддержали идею работать по пятницам до обеда

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила обсудить вариант сокращения рабочих часов в пятницу. По ее мнению, в этот день работа должна завершаться в обед.

Основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН поддержал призыв сократить количество рабочих часов в неделю, однако он уверен, что инициатива сокращения рабочей пятидневки до четырехдневной недели принята не будет.


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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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