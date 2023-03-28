«Выходной выберете сами»: Глава SuperJob о сокращении рабочих часов

Законодатель имеет право сократить количество рабочих часов в неделю, а работодатели подстроятся, заявил в эфире НСН Алексей Захаров.

Основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН поддержал призыв сократить количество рабочих часов в неделю.

Профсоюзы поддержали идею работать по пятницам до обеда

Однако он выразил мнение, что инициатива сокращения рабочей пятидневки до четырехдневной недели принята не будет.

«Эта инициатива не будет принята. Никакой четырехдневной недели не будет. Законодатель никогда не пойдет на объявление четырех-, трех-, двухнедельной рабочей недели. Это не имеет никакого экономического смысла», - резюмировал Захаров.

Ранее Алексей Захаров рассказал НСН, что желающим сделать карьеру россиянам следует оставаться «на телефоне» 24 часа в сутки и быть на связи с начальством даже в отпуске.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СокращениеРабота

Горячие новости

Все новости

партнеры