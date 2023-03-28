«Выходной выберете сами»: Глава SuperJob о сокращении рабочих часов

Однако он выразил мнение, что инициатива сокращения рабочей пятидневки до четырехдневной недели принята не будет.

«Эта инициатива не будет принята. Никакой четырехдневной недели не будет. Законодатель никогда не пойдет на объявление четырех-, трех-, двухнедельной рабочей недели. Это не имеет никакого экономического смысла», - резюмировал Захаров.

Ранее Алексей Захаров рассказал НСН, что желающим сделать карьеру россиянам следует оставаться «на телефоне» 24 часа в сутки и быть на связи с начальством даже в отпуске.

