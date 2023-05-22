Песков: В Кремле не имеют позиции по вопросу увеличения рабочей недели

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет позиции по вопросу увеличения или уменьшения рабочей недели в России, сообщает РИА Новости.

Возможно, но позже. В России соглашаются с введением четырехдневки в будущем

«Никакой», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» заявила о необходимости ввести в стране шестидневную рабочую неделю и обратилась с соответствующей инициативой к главе Минтруда РФ Антону Котякову, пишут «Известия».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинтрудаРоссияРаботаДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры