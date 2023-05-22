Песков: В Кремле не имеют позиции по вопросу увеличения рабочей недели
22 мая 202315:46
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет позиции по вопросу увеличения или уменьшения рабочей недели в России, сообщает РИА Новости.
«Никакой», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» заявила о необходимости ввести в стране шестидневную рабочую неделю и обратилась с соответствующей инициативой к главе Минтруда РФ Антону Котякову, пишут «Известия».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru