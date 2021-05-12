Песков уверен, что в России будет ужесточен оборот оружия
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что проработкой нового положения о гражданском оружии еще предстоит проработать. Речь идет об ужесточении оборота оружия.
Песков пояснил, что соответствующее поручение президента было дано лишь вчера и надо дождаться его проработки, передает RT. Он также выразил уверенность, что «необходимые решения» будут приняты.
Накануне президент РФ Владимир Путин после стрельбы в школе гимназии поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о видах оружия, которые могут использовать граждане, сообщает РИА ФАН.
Сегодня комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал нижней палате принять в первом чтении проект закона, ужесточающий правила выдачи лицензий на оружие.
Экс-председатель движения «Право на оружие» Игорь Шмелев ранее заявил НСН, что ужесточение оборота оружия не решит проблему - преступник найдет способ достать или изготовить оружие, невзирая на ограничения.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+8 217 / сут.
Умерли
114 тыс.+355 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+8 614 / сут.
- Обвиняемым по делу о пожаре в «Зимней вишне» просят от 13 до 14,5 года колонии
- Группа Hurts объявила об отмене гастролей в России
- Песков уверен, что в России будет ужесточен оборот оружия
- В работе сервисов «Яндекса» произошли сбои
- Голикова назвала число прошедших полную вакцинацию россиян
- Мишустин заявил о росте реальных доходов населения
- УЕФА открыл дело против «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» из-за Суперлиги
- В Кремле высокого оценили действия учителей во время стрельбы в школе в Казани
- Эрдоган поддержал позицию Москвы по урегулированию конфликта Израиля и Палестины
- Песков высказался по поводу возможности отгула после вакцинации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru