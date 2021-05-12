Песков уверен, что в России будет ужесточен оборот оружия

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что проработкой нового положения о гражданском оружии еще предстоит проработать. Речь идет об ужесточении оборота оружия.

Песков пояснил, что соответствующее поручение президента было дано лишь вчера и надо дождаться его проработки, передает RT. Он также выразил уверенность, что «необходимые решения» будут приняты.

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Накануне президент РФ Владимир Путин после стрельбы в школе гимназии поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о видах оружия, которые могут использовать граждане, сообщает РИА ФАН.

Сегодня комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал нижней палате принять в первом чтении проект закона, ужесточающий правила выдачи лицензий на оружие.

Экс-председатель движения «Право на оружие» Игорь Шмелев ранее заявил НСН, что ужесточение оборота оружия не решит проблему - преступник найдет способ достать или изготовить оружие, невзирая на ограничения.


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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:Дмитрий ПесковОружие
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