Песков удивился интересу журналистов к термокружке Путина на G20
В Кремле удивлены вниманием СМИ к кружке-термосу, из которой Владимир Путин пил на приёме в честь лидеров стран G20 в Японии. Как отмечает RT, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что речь об этой кружке шла уже неоднократно. По словам Пескова, если «погуглить, то можно найти наши рассказы про эту кружку. Год или два года тому назад».
Ранее стало известно, что президент России пришёл на ужин в честь лидеров стран «Большой двадцатки» со своим термосом. Как ранее уже пояснял Песков, это связано с тем, что глава государства постоянно пьёт из него чай. Термокружку у российского лидера можно было увидеть и во время «прямой линии», которая прошла 20 июня.
Между тем, Владимир Путин остался доволен результaтaми саммита «двадцатки», хотя он признался, что ожидaния были скептическими. «То, что был скепсис, - это прaвдa, не только у меня. Но в целом форум подтвердил свою востребовaнность», - зaявил глaвa российского госудaрствa нa пресс-конференции по итогaм сaммитa.
Он, напомним, прошёл 28 и 29 июня в японской Осаке.
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