Минобороны: За сутки в плен сдались 694 заблокированных на «Азовстали» бойца

Украинские силовики, заблокированные на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, продолжают сдаваться в плен. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

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«За прошедшие сутки сдались в плен 694 боевика, в том числе 29 раненых. Всего с 16 мая сдались в плен 959 боевиков, в том числе 80 раненых», — рассказал представитель военного ведомства.

Конашенков добавил, что 51 нуждавшегося в стационарном лечении военного поместили в больницу Новоазовска в Донецкой народной республике.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПленныеМариупольМинобороны РФ
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