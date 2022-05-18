Минобороны: За сутки в плен сдались 694 заблокированных на «Азовстали» бойца

«За прошедшие сутки сдались в плен 694 боевика, в том числе 29 раненых. Всего с 16 мая сдались в плен 959 боевиков, в том числе 80 раненых», — рассказал представитель военного ведомства.

Конашенков добавил, что 51 нуждавшегося в стационарном лечении военного поместили в больницу Новоазовска в Донецкой народной республике.

