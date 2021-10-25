Песков: Существующих мер поддержки бизнеса и населения в связи с COVID-19 достаточно

Представитель Кремля подчеркнул, что в стране уже действует целый ряд способов поддержки граждан и предприятий.

«Вы знаете, что существует целый набор, целый перечень методов поддержки граждан. Это точечная поддержка. Прежде всего, это у кого есть дети, неполные семьи. Все эти методы поддержки работают. Они в силе. И они были введены именно в связи с тем, что возникла серьезная ситуация, сложная ситуация, вызванная ковидом», — цитирует Пескова РИА Новости.

Кроме того, пресс-секретарь главы государства напомнил о точечных мерах поддержки бизнеса, подчеркнув, что «эти методы работают».

«А в остальном ситуация, конечно, самым внимательным образом мониторится и в администрации, и в кабинете министров. Потому что понятно, что ситуация сложная. Все будут внимательно смотреть, как она будет дальше развиваться», — добавил Песков.

