Песков заявил, что власти не планируют новых мер поддержки из-за нерабочих дней

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, в России действует ряд мер поддержки населения, которые не имеют отношения к объявленым нерабочим дням, сообщает ТАСС.

Он уточнил, что это точечная поддержка одиноких матерей, а также семей с детьми и других категорий граждан, которая «действует на постоянной основе».

«Пока каких-то других дополнительных мер поддержки не предусматривается», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что возможность введения более жёстких ограничений для снижения заболеваемости коронавирусом российские власти не планируют, сообщает RT.

