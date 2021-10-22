Песков заявил, что власти не планируют новых мер поддержки из-за нерабочих дней
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, в России действует ряд мер поддержки населения, которые не имеют отношения к объявленым нерабочим дням, сообщает ТАСС.
Он уточнил, что это точечная поддержка одиноких матерей, а также семей с детьми и других категорий граждан, которая «действует на постоянной основе».
«Пока каких-то других дополнительных мер поддержки не предусматривается», - заключил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что возможность введения более жёстких ограничений для снижения заболеваемости коронавирусом российские власти не планируют, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru